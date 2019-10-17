Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Damat Bayıldı yarışması final yaptı

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'den Show TV'de yayınlanan Damat Bayıldı isimli yarışmaya transfer olan Onur Büyüktopçu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yarışmanın final yaptığını duyurdu.

EKRANLARA VEDA ETTİ

Show TV, düşüşe geçen programı final yaptırma kararı aldı. Reytinglerde kötü gitmesine rağmen kendi kitlesini oluşturmayı başaran programın sevenleri bu habere üzülürken, final kararını Onur Büyüktopçu duyurdu. Büyüktopçu, yeni başlayan yarışmanın final haberini şu sözlerle duyurdu 'Bizleri yalnız bırakmaya izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Damat Bayıldı ekranlara veda ediyor. Yeniden görüşmek üzere...''

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğunu İstanbul da geçirdi. Liseyi bitirdikten sonra İngiltere'ye giden Büyüktopçu Academy Of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de oyunculuk eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Lise Defteri isimli gençlik dizisinde yaşadı.

Asıl mesleği cast direktörlüğü olan Onur Büyüktopçu, 2010 yılında yayınlanan Güz Gülleri isimli dizide yer aldı. Onur Büyüktopçu, 2015 yılında baş rollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Sinem Öztürk, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen'nun paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı romantik komedi dizisinde oynadı.