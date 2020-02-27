Onur Büyüktopçu ve Bergüzar Korel, hayvanların katledilmesine öfke kustu

Muğla 'da sahipli ve sahipsiz hayvanların zehirlenerek öldürülmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son zamanlarda ablasıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel ve oyuncu Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından hayvanların katledilmesine öfke kustu.

"ALLAH'IM BU CANLARA ÇEKTİRDİĞİNİZİN CEZASINI VERSİN"

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesinde, son iki ayda otuza yakın kedi ve köpeğin zehirlenmesi ve dün de 3 sahipli köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında sosyal medyada tepki yağdı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel ise yaşanan katliama sessiz kalamadı. Sıkı bir hayvansever olan ve onlara yapılan şiddet olaylarını da son derece sert bir dille eleştiren Korel , sokak köpeğinin görüntüsü paylaşarak "Bunu yapana ne söyleyeyim? Allah'ım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!" dedi.

"BU OLAYIN HİÇBİR AFFI YOK"

Başarılı sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu da yaşanan katliama sessiz kalmayarak Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hala mesajlar geliyor Bodrum'da ki katliam için. Yok dışkılarını sokağa yapıyorlarmış, yok çok havlıyorlarmış, yok korkuyoruz... Korksanız da onların b.kundan rahatsız olsanız da, onların havlamalarına tahammülünüz de yoksa beni takip etmeyin. Bu olayın hiçbir affı yok. Tek bir şey diyeceğim; Gidin kendi b.kunuzda boğulun. Bu kadar net."