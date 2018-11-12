12 Kasım 2018, 17:30
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Taraftarlarla Buluşan Onur Kıvrak: Bana Küfür Edemezsiniz

Yeni Malatyaspor maçının ardından yediği goller nedeniyle ağır eleştirilen Trabzonspor kalecisi Onur, Faroz Mahallesi'nde taraftarlarla buluştu. Onur Kıvrak, "Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Bana küfür edemezsiniz." dedi.

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı'nda tartıştığı ve 'Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım' dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi'nde buluştu.

"EKMEK YEDİĞİM YERE İHANET ETMEM"

Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz" dedi. Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.

Trabzon,Onur Kıvrak,Trabzonspor,Malatyaspor

YORUMLAR (18)
RİZELİ: faroz mahallesini geç Trabzonun hiç bi yerinde birini evinden aldıramazsın onur kardeş sülalene kurşun atarlar akıllı davranıp yanlarına konusmaya gitmişsin yoksa başına iş açmıştın bunu rizeden diyorum trabzondan degil
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CİMBOMLUYUZ KURURLUYUZ: Trabzon taraftarına yakışmadı şünki siz oküfürle okadar aşalık biri olduğunuzu kanıtladınız küfür edenlere diyorum
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ŞERİFEM: insan kendinin kabul etmeyecegi birşeyi başkasına söylememeli
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İSTANBULLU: küfür nekadar adi ve çirkin se edende okadar adi ve çirkindir
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ZEYNEPİM: kötü söz insanın kendine ayitir
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