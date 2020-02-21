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Onur Kıvrak sosyal medya hesabı açtı, paylaşımlarıyla dikkat çekti

31 yaşında futbolu bırakarak futbol dünyasını şaşırtan bir karar alan Onur Kıvrak, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra medyadan uzak duran milli kaleci, Instagram ve Twitter hesabı açtı.

21.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:05

'da kadro dışı kaldıktan sonra şok bir kararla 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Milli isim, sayfası açarak kendini hatırlattı.

Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

SAHALARA GERİ DÖNMEDİ

Trabzonspor'da 12 sezon formasını giyen ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle ayıran 1988 doğumlu Onur Kıvrak, yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirterek, futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra memleketi İzmir'e dönen Kıvrak hakkında bir çok transfer haberi çıksa da başarılı kaleci sahalara geri dönmedi.

TRABZONSPOR, AİLESİ VE ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Hayranlarının hakkında uzun zamandır haber alamadığı Onur Kıvrak sosyal medyaya hesabı açarak sessizliğini bozdu. Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Onur Kıvrak, Instagram'daki hikayesinde ise evinde yer alan Trabzonspor'da kazandığı ödüllerin ve eşyaların yer aldığı köşenin görüntüsünü paylaştı.

YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN HOŞGELDİN MESAJI

Trabzonspor'dan bu sezon ayrılan Yusuf Yazıcı, 'Aramıza hoşgeldin abim' mesajıyla Onur Kıvrak'a mesaj gönderdi.

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Yusuf'a benzer şekilde 'abim hoş geldin' yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Onur Kıvrak Instagram'ın ardından kendisine Twitter'da da hesap açtı.

Onur Kıvrak'ın sosyal medyadan takip ettiği isimler arasında Tolga Zengin, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gökhan Ünal, Zeki Ayvaz ve Uğur Demirok gibi Trabzonspor'da birlikte forma giydiği isimler yer alıyor.

Onur Kıvrak sosyal medya hesabı açtı, paylaşımlarıyla dikkat çekti

Trabzonspor, Onur Kıvrak, Instagram, Spor


HABER YORUMLARI (5)
GENC FENERBAHCELİ:Yuru isine hokkabaz ts den baska takimin formasini giymezmis lan ts yi. Fenerbahce maclarinda karistiran seyirciyi kiskirtan pirofokotorluk yapan Sen deyilmiydin ne oldu kicina tekmeyi vurdular futbolu birakmismis kimin umrunda Sen once sporda ne kadar centilmensin veya nekadar pirofokotorsun bunlari bir arastir kendini bir elestir cok bekledin. ts nin kalesini koruyan genc yetenek gencin ts kalesini koruyamiyacak sandin geri cagirilacagini cok bekledin lakin beklentilerin bosa cikti bosa
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YURTSEVER:Onur kardeşi çok yanlış yaptın. İnsan 31 yaşında futbolu bırakırmı . Ayak öpme ile ağız pis olmaz. İnsan hata yapabilir. Hatayı affetmek erdemliktir. Halbuki biz seni çok sevmiştik. Ben olsam seni ve Trabzon-sporu sevenlerin hatırına bedava da olsa orda oynardım.
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HAGİ:ÇOK İYİ KALECİYDİ BEŞİKTAŞ ŞU KARI-YUS MIDIR NEDİR GÖNDERİP ONURLA ANLAŞSA EN AZINDAN ONURLU BİR KALECİSİ OLUR.
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...:TS''nin yediği harcadığı adam gibi adamdı. . . sırf bu adama yapılanlardan dolayı ts sampiyon olmasın vefasız lazlar. . .
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KİCKBOXER:DELİKANLI ADAM DÖNMEDİ FUTBOLA SÖZÜNÜN ERİ
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