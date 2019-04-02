Onur Köksal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal oldu. MHP adayı Onur Köksal, Kırşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal ile ilgili seçim sonuçları ve Kırşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırşehir aday yarışı ve Kırşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırşehir Seçim Bilgileri

Kırşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 269 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırşehir toplam seçmen sayısının ise 88.025 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 73.438 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kırşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Onur Köksal, Kırşehir yarışında % 15,57 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Onur Köksal toplamda 11.117 adet oy sayısına ulaştı.

Onur Köksal Kimdir?

1980 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Selçuk Universitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında Kayseri'de öğretmenlik yapan Köksal, aynı Selçuk Universitesi'nde yüksek lisansını tamamlayarak doçentlik unvanını aldı. Sosyal Güvenlik Kurulu ve farklı kuruluşlarda kişisel gelişim eğitimleri verdi. Köksal, Selçuk üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki görevinden ayrılarak MHP'den Kırşehir Belediye Başkanı Adayı oldu. oldu. Bağlama ustası olan Köksal, evli ve 2 çocuk babası.

MHP Kırşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.