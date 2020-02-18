Başarılı oyuncu Onur Tuna, ekranlarda olduğu kadar magazin gündeminde de dikkat çekiyor Açıklamalarıyla dikkat çeken Mucize Doktor'un Ferman'ı merak dolu soruların odağı haline geldi. Peki, Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli? İşte Onur Tuna hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ONUR TUNA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1985 (34 yıl yaşında), Çanakkale

Boy : 1,95 m

Mesleği : Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

ONUR TUNA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1.95 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır.15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğlu ile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi almayı da ihmal etmedi; gitar ve piyano çalan, besteler yapan, kendine ait müzik stüdyosu da bulunan, dört duvar arası müzisyeni Tuna, sözü ve bestesi kendisine ait, 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali'yle dijital platformlarda 22 Haziran 2018 tarihinde yerini aldı. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Şu sıralar, yine sözü ve bestesi kendisine ait, tek şarkıdan oluşan ikinci Single albümü Yangın Yeri'yle 22 Kasım 2019 tarihinde, tüm digital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

2011, Hayat Devam Ediyor[14] dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve günümüzde FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Onur Tuna

ONUR TUNA FİLMOGRAFİ

Sinema

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi - Atıl - Oyuncu

2020 Ağır Romantik - Kerem Babayiğit - Başrol Oyuncusu

Televizyon

2011-2012 Hayat Devam Ediyor - Siraç - Bakırcı Oyuncu

2013 Huzur Sokağı -Ali Taner Atahan -Oyuncu

2014-2016 Filinta - Filinta Mustafa - Başrol Oyuncusu

2016-2017 Cesur Yürek - Ömer Korkmaz - Başrol Oyuncusu

2018-2019 Yasak Elma - Alihan Taşdemir - Başrol Oyuncusu

2019- Mucize Doktor - Ferman Eryiğit - Başrol Oyuncusu