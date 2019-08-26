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Onur Ünlü'den 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle aşk pozu

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle verdiği pozu, Instagram'dan paylaştı.

26.08.2019 17:46
Onur Ünlü'den 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle aşk pozu

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Polis ve İtirazım Var gibi filmleriyle bilinen ünlü yönetmen Onur Ünlü, oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın yanına Ülkü Tamer'in "Ben Sana Teşekkür Ederim" isimli şiirinden "Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta" mısrasını ekleyen Ünlü'nün paylaşımı 10 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.

46 yaşındaki Ünlü ve 27 yaşındaki Ergüçlü arasında 19 yaş fark bulunuyor. Aralarındaki yaş farkıyla uzun süre konuşulan çift, bir seneyi aşkın süredir beraber.

Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, Haziran ayındaki İstanbul paylaşımıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Onur Ünlü'den 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle aşk pozu

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Instagram, Yönetmen, Magazin

YORUMLAR (13)
TARAFTAR: sen defol git ingilterede yasa vatan haini
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ELTİ: Bu islam düşmanları yapınca ''aşk sınır tanımaz'', dindar bir yapınca ''yobazlık zirve yaptı''. Nerede o çağdaşlar, medeniler, müslümana gerici diyen dinzisler? Neredesiniz?
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ALİALİ,AA ONLAR EMEKÇİ BE: aliali, aa onlar emekçi be aydın bilmem heralde demokrat
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GERÇEKRAL: nasıl ünlü olduğu belli oldu
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BURSA: Kendisini hiç haz etmem ama burada suçlu hazar ergüçlü nün ailesi nasıl bir aile eğitimi verdiyse pes doğrusu
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MEMLEKETİM: Öle bir duruma geldikki ask yasamak icin nerdeyse kizlarin yasini büyültecekler. 18 olsunda ne olursa olsun.
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AHLAK DIŞI BİR POZ: Kızı bile değil, torunu yaşında
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KARTAL: BAZI ÜNLÜLERİN AŞK HAYATI HAVUZ PROBLEMLERİNDEN DAHA KARIŞIK. . . .
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SİZ: 10 yaş daha küçük gözüküyor
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GENESİS: İSTANBUL un 1453 ''teki FETHİNİ işgal zanneden hainler . . . . .
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