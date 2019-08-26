Onur Ünlü'den 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle aşk pozu

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Polis ve İtirazım Var gibi filmleriyle bilinen ünlü yönetmen Onur Ünlü, oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın yanına Ülkü Tamer'in "Ben Sana Teşekkür Ederim" isimli şiirinden "Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta" mısrasını ekleyen Ünlü'nün paylaşımı 10 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.

46 yaşındaki Ünlü ve 27 yaşındaki Ergüçlü arasında 19 yaş fark bulunuyor. Aralarındaki yaş farkıyla uzun süre konuşulan çift, bir seneyi aşkın süredir beraber.

Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, Haziran ayındaki İstanbul paylaşımıyla tepkileri üzerine çekmişti.