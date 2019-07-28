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Onuralp Pınar Karşıyaka'da

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.

28.07.2019 16:24 Onuralp Pınar Karşıyaka'da

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.
Son olarak Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor'ı renklerine bağlayan Kaf-Kaf, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki Onuralp'le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp Bitim geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşadı.



Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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