Onuralp Pınar Karşıyaka'da
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.28.07.2019 16:24
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig temsilcisi Pıınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.
Son olarak Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor'ı renklerine bağlayan Kaf-Kaf, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki Onuralp'le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp Bitim geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor
Kaynak: DHA
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