Onursal Başkan Büyükkılıç: Kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstikbal Mobilya Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki maçlara daha ciddi şekilde hazırlanıp, üzerimize düşeni yapmamız gerekir" dedi.

Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yarın Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi değerlendirmede bulundu. Takımın toparlanmaya başladığını belirten Büyükkılıç, "Fenerbahçe'yi yendik diye öyle havalanmak yok. Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki maçlara daha ciddi şekilde hazırlanıp, üzerimize düşeni taraftar, yönetici, hoca ve futbolcusuyla yapmamız gerekir. Olumsuzlukları değil güzellikleri paylaşarak konuşmalıyız. Tek vücut ve yekvücut olmalıyız. Kayserisporumuz için üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyor, gayret gösteriyoruz. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız ve önemli bir değerimiz. En güzel yerde olması için gayret göstereceğiz. Şu anda içinde bulunduğu konumu içimize sindiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

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