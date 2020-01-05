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Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Galatasaray'dan başka takımda oynamam

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralanması için Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız, Comolli'den gelen görüşme talebini reddedip "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" dedi ve İstanbul'a geldi.

05.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:12

geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı.

Kiralık geldiği Galatasaray'da yola devam etmek isteyen Onyekuru, Florya'daki evini bile boşaltmazken Everton 15 milyon Euro'ya yıldız ismi satınca mecburen Monaco'nun yolunu tuttu.

Fransa'da aradığını bulamayan Onyekuru'nun ayrılacağı iddiaları sonrasında F. de devreye girdi. G.Saray'a dönmek isteyen Nijeryalı, Rusya'dan gelen iki teklifin yanı sıra kendisine talip olan F.Bahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile menajerinin görüşmesine bile izin vermedi. Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi ve F.Bahçe transferden çekildi.

(Sabah)

Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Galatasaray'dan başka takımda oynamam

Henry Onyekuru, Galatasaray, Bahçe, Spor


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