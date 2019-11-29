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Anlaşma tamam! Henry Onyekuru Galatasaray'da

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve 14 gol 6 asist ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, Galatasaray'a dönüyor. Bu sezon gittiği Monaco'da forma şansı bulamayan Nijeryalı yıldız, Ocak ayında kiralık olarak Galatasaray'a dönecek. Onyekuru yarım sezon için 1,2 milyon euro alacak.

29.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:51

Onyekuru yeniden 'da! Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden G.Saray forması giyecek.

Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve Galatasaray'a imza atmak isteyen sol kanat, mutlu sona ulaştı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.

DİĞER TEKLİFLERİ KENARA İTTİ

Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden G.Saray forması giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti.

Onyekuru'nun menajeri William D'avilla 2 gün önce 'a geldi. ve Galatasaray Kulübü Onyekuru'nun transferi için somut adımı attı ve ocak ayı için anlaşma sağlandı.

İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D'avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

1,2 MİLYON EURO ALACAK

Geçen sezon 14 gol ve 6 asist ile 22. şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Onyekuru, G.Saray'dan yarım sezon için 1,2 milyon euro alacağı öğrenildi.

Nijeryalı futbolcunun eşinin geçen hafta eşinin İstanbul'da daire baktığı öğrenildi.

Anlaşma tamam! Henry Onyekuru Galatasaray'da

Fatih Terim, Galatasaray, İstanbul, Spor


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