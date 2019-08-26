Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılı ekibin idmanında sürpriz bir ziyaretçi vardı.

TERİM İLE KUCAKLAŞTILAR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile çifte şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarı ve şans diledi. Fatih Terim'in Onyekuru'ya sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hatırlanacağı gibi Everton, sezon başında Onyekuru'yu Monaco'ya 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle göndermişti.