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Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak sezon başında Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sarı kırmızılı ekibin idmanını ziyaret etti.

26.08.2019 15:20
Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılı ekibin idmanında sürpriz bir ziyaretçi vardı.

TERİM İLE KUCAKLAŞTILAR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile çifte şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarı ve şans diledi. Fatih Terim'in Onyekuru'ya sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hatırlanacağı gibi Everton, sezon başında Onyekuru'yu Monaco'ya 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle göndermişti.

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Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (5)
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1234556: kara çocuk eksikliğin o kadar belli oluyor ki
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ADINIZI YAZIN: baskanda antörner yahu bunlar ne zaman yag yakmiyacak onu söyleyin yagcilar
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RIZABABA: sallama rıza adam daha dün maçtaydı hemen uçakla gs için antremana mı geldi güldürme beni
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BAKAR KÖR ARKADAŞA İTAFEN: evlat. sakince o iki gözünü yere bırak evlat. kullanma artık. derhal gözlerini kullanman gerek. bakar kör arkadaşım fotografa da mı inanmazsın . .
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