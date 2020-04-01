Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Onyekuru, geçen sezonki şampiyonluğu unutamıyor

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Süper Lig'de geçen sezon yaşadıkları şampiyonluğu kariyeri boyunca unutamayacağını söyledi.

01.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:58
Onyekuru, geçen sezonki şampiyonluğu unutamıyor
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Süper Lig'de geçen sezon yaşadıkları şampiyonluğu kariyeri boyunca unutamayacağını söyledi.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı tarafından sorulan soruları yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştıkların hatırlatarak, "Medipol Başakşehir'e attığım golü kariyerim boyunca unutmayacağım. Çok mutluydum, fotoğraflara baktığınızda da taraftarlara nasıl koştuğumu görebilirsiniz. Herkes çok mutluydu. Bağırıyorlar, tezahürat yapıp, 'Cim Bom Bom' diyorlardı. inanılmaz bir duyguydu benim için." ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru, 1-0 geriye düştükleri maçta Sofiane Feghouli'nin beraberlik, kendisinin de galibiyeti getiren golü kaydettiğini anımsatarak şunları kaydetti:
"Feghouli'nin beraberlik golünden sonra Fernando Muslera yanıma geldi ve bana 'Tamam kardeşim, şimdi senin zamanın geldi, endişelenme ve sayılmayan golü unut, sonuna kadar zorla şans sana gelecek.' dedi. Ben de ondan büyük bir güven aldım. Bana o fırsatım gelmesini bekledim. O şansı bulduğumda da golü attım. Çok mutluydum. O gün benim için çok özeldi. Çünkü kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamıştım. Galatasaray veya başka bir kulüp ile iki kez, üç kez şampiyon olan takım arkadaşlarım vardı. Ancak benim için çok özeldi. Aslında o gün henüz ısınma bölümünde hissetmiştim bunu. Tüm konsantrasyonumu, kapasitemin tamamını vermeye hazırdım. Evimizde oynuyorduk, bizi en baştan itibaren inanılmaz şekilde destekleyen bir taraftarımız vardı. İnanılmazdı, tanrıya şükürler olsun ki başardık."
Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra elde ettikleri galibiyetle ilgili olarak, "Bu tarihin kendisiydi. Bunun bir parçası olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu maç kulüp için olduğu kadar, oyuncular olarak bizim için de büyük bir anlam taşıyor. Sonsuza kadar hatırlayacağım o anı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Onyekuru, geçen sezonki şampiyonluğu unutamıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım Spor
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021’e ertelendi Spor
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ikinci kaybını verdi! Spor
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ikinci kaybını verdi!
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını verdi Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını verdi
Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel, Brezilya yolcusu Spor
Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Brezilya yolcusu
Selçuk İnan’dan yönetime çağrı: Her türlü fedakarlığa hazırım Spor
Selçuk İnan'dan yönetime çağrı: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi Spor
UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı Spor
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı

Son Dakika Spor Haberleri

19:07: Corona virüsü karantinasındaki Fatih Terim'in hastane günleri nasıl geçti? - Spor 19:02: Wimbledon Tenis Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Spor 18:47: Henry Onyekuru: "Sonsuza kadar o anı hatırlayacağım..." - Spor 18:47: Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi - Spor 18:31: Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Spor 18:29: Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi - Spor 17:40: Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı - Spor 17:20: Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü - Spor 17:18: Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor - Spor 16:58: Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım - Spor 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber