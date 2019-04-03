03 Nisan 2019, 15:40
»»

Onyekuru Gözünün Son Halini Paylaştı

Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında aldığı darbe sonrası gözünün son halini paylaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrasında gözünün son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında dün evinde E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, rakibiyle girdiği bir pozisyonda gözüne darbe aldı. Onyekuru, bugün sosyal medya hesabından gözünün son halini paylaştı. Genç futbolcunun paylaştığı fotoğrafta gözünün bant ile kapalı olduğu görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Onyekuru'nun gözünde hafif düzeyde yaralanma oluştuğu ifade edildi.

McGregorMcGregor'dan Dayak Yediği Khabib ve Eşi İçin Sert Sözler

İşte Real Madridİşte Real Madrid'in 360 Derece Ekranla Kaplı Dijital Stadyumu!

FenerbahçeFenerbahçe'de Soldado İle Yollar Ayrılıyor

TerimTerim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki

Beşiktaş, OğuzhanBeşiktaş, Oğuzhan'ın Bedelini Belirledi

Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
Kaynak: İHA



YORUMLAR (5)
SAKİR: Sen onun gözünü gördün mü?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GS Lİ: bu göz mal mal oynamanın sebebi olamaz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SİNEMKASETÇİLİK: Sinem Allah''ın yarattığına böyle demek sana yakışıyor mu kızım?
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ABDULLRAHIM ALBAYRAK: RESMEN FAZIAAA
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SİNEM1992: Ay ne çirkin çocuk
Yayından Kaldır
2 8
Cevap yaz