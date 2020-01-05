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Onyekuru imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, resmi sözleşmeyi imzaladı.

05.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:55 Onyekuru imzayı attı
'ın yeni transferi Henry Onyekuru, resmi sözleşmeyi imzaladı.
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı.
Başkan Mustafa Cengiz, Henry Onyekuru'nun yuvaya döndüğünü ifade ederek, "Dünya çapında 100 milyona yakın sempatizanımız 30 milyonu aşkın taraftarımız Onyekuru'nun yuvasına dönmesini bekledi ve istedi. En önemlisi bu. Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi" diye konuştu.
Onyekuru'nun kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği bilgisini veren Cengiz, "Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda" dedi.
ONYEKURU: "EVİME DÖNMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Galatasaray'a kiralık olarak dönen Onyekuru ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Evime dönmekten dolayı çok mutluyum. Burası benim evim. Umarım şampiyon olacağız. Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum" dedi.
(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Abdurrahim Albayrak, Henry Onyekuru, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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