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"Onyekuru İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma teşhisi konulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra sahalarda olacağını açıkladı.

11.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:25
Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma teşhisi konulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra sahalarda olacağını açıkladı.
Kulübün ocak ayı divan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray'a en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.
Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun hastalığı hakkında konuşan Cengiz, "Sağlık ekibimizi, Yener hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikeli ölümcül olanı. 48 saat içerisinde önlem alınmasıydı çok kötü sonuçlar alabilirdi. İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru da iyileşecek. Luyindama da öyle biliyorsunuz. Afrika'ya gidenlere bir şey oluyor. Onlara artık naza boncuğu mu takacağız, bilemiyorum" şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer stratejilerini yaptıklarını belirten Başkan Cengiz, "Mali finansal fair play içinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını ifade etti.
"ARTIK DEVE Mİ KESELİM, NE YAPALIM?"
Futbolcuların sakatlanmalarıyla ilgili olarak sarı-kırmızılıların başkanı, "Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek" diye konuştu.
"ANADOLU KULÜPLERİ BİZİ ZENGİNLEŞTİRİYOR"
Transferde FIFA ve TFF'ye uygun davrandıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem" dedi.
Sivasspor'a şapka çıkardığı söyleyen Cengiz, "Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyor. Ankaragücü, o kadar zor durumda destan yazıyor. Bursaspor'un 3 puanı silindi, mücadele ediyor. Futbol kentleri var. Eskişehirspor, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya... bunların ligimizde bulunması gerekiyor. Anadolu kulüplerine saygı duyuyorum. Hepsine de şapka çıkarıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Henry Onyekuru, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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