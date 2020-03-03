Onyekuru'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Galatasaray 'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun geçen sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı oyuncu, Anderlecht'te forma giydiği dönemde menajer Ediz Balkan'la Brüksel'de bir araya geliyor. Balkan, burada Onyekuru'yla görüşüyor ve Türkiye'de oynamaya ikna ediyor.

Balkan, izni de almasının ardından yaz döneminde Türkiye'ye gelerek yıldız oyuncuyu üç büyüklere öneriyor. Önceliği ise Fenerbahçe'ye veriyor.

NİJERYA'DAN GELDİ İMZAYI ATTI

Ediz Balkan, Sarı-Lacivertliler'in o dönemki Sportif Direktörü Damien Comolli'den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan'a 15 gün sonrasına gün veriyor. Balkan ardından Beşiktaş'ın kapısını çalıyor. Siyah-Beyazlılar da işi ağırdan alıyor.

En son Galatasaray'a gidiyor ve Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından Onyekuru'yu ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor ve Pazar günü oyuncuyu Nijerya'dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim'in hamlesi ile birlikte Henry Galatasaray'a geliyor.

PERFORMANSI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Onyekuru'nun Galatasaray forması altında gösterdiği performansı görünce pişman oluyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu konuda bilgisinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuya bu sezon başında teklif yapmış ancak Onyekuru, "Babama (Fatih Terim'i kast ediyor) karşı oynayamam" diyerek teklifi reddetmiş ve devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için Monaco'yu ikna etmişti.