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Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru'nun yeni takımı Monaco oluyor. Everton forması giyen yıldız oyuncunun 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya gideceği ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

11.08.2019 17:46
Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Everton'ın yıldız oyuncusu Onyekuru'nun Monaco ile anlaştığı öğrenildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Score Nigeria adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Vize problemleri nedeniyle bir türlü yeni takımına kavuşamayan 22 yaşındaki genç yıldızın Monako Prensliği'ne iniş yaptığını ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla beş yıllık sözleşme imzalayacağını açıklandı.

Yarın basına tanıtılması beklenen Onyekuru için Everton'a ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacağı konuşuluyor.

Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli

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