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Onyekuru sıtmaya yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma oldu.

10.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:40Onyekuru sıtmaya yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, tatil için gittiği ülkesi 'da sıtma oldu.
Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı. Sar-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.
(İHA)

Henry Onyekuru, Galatasaray, Nijerya, Güncel

Kaynak: İHA

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