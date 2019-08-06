Haberler» Spor» Haber

Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundan büyük pay sahibi olan Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu.

06.08.2019 14:35 Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu sezon da özellikle Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Onyekuru transferinden sürpriz gelişme yaşandı.

Onyekuru'nun takımı Everton ile Fransız temsilcisi Monaco'nun oyuncunun transferi konusunda yaklaşık 13 milyon euro civarında bir rakama el sıkıştığı ortaya çıktı.

RMC Sport'da yer alan habere göre; Bu transferin bitmesinin önündeki tek engelin oyuncunun vize problemi olduğu söylendi. Bu sorun çözüldüğünde resmi imzalar atılacak ve Onyekuru, yaklaşık 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray forması Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atarken, 5 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor Yusuf YazıcıTrabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşmede yer alan tazminat maddesi

Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladıLille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

FalcaoFalcao'dan Arda Turan'a transfer telefonu! İşte yaşananlar

Alper PotukAlper Potuk'un zor günleri! Ali Koç müdahale etti


Fatih Terim, Galatasaray, Everton, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:41   Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya
14:41   Gloria Kupası'na doğru
14:40   Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım'dan
14:38   Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
14:35   Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu
14:32   Vince Carter, Jordan ve Kobe'yi solladı
14:29   MKE Ankaragücü Store açıldı