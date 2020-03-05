Ooops 2 Filmi

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Nestrian Finny ve en iyi arkadaşı Leah, gemi ile yaptıkları yolculuk sırasında yaşanan bir kaza sonucu denize düşer. Bir sal üzerinde hayatta kalmaya çalışan ikili, bu sefer de fırtınaya yakalanır. Fırtına sonucu sel ikiye bölününce Finny ve Leah farklı yönlere savrulur. Finny, başka hayvanların da bulunduğu gizemli bir yere giderken Leah volkanlarla çevrili bir adaya varır. Finny ve Leah, birbirlerini bulup içine düştükleri durumdan kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalır.Toby Genkel, Sean McCormackRichard Conroy, Mark HodkinsonAnimasyonOoops 2Filmartı Film2020ABDİngilizceCJ Entertainment Turkey14.08.2020