Op. Dr. Türker: 45 yaşının üzerindeki erkekler düzenli kontrol yaptırmalı

BURSA- Prostatın, idrar torbasının çıkışında yer alan, başlıca işlevi, üreme ile ilgili olan bir salgı bezi olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu'ndan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Türker, 45 yaşının üzerindeki erkeklerin herhangi bir şikayetleri olmasa bile düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini önerdi.

45 yaşının üzerindeki erkeklerin düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini öneren Op. Dr. Tuğrul Türker, prostatın her 12 erkekten birini etkileyen bir rahatsızlık olduğunu dile getirdi. Dr. Türker, "Prostat idrar torbasının çıkışında yer alan, başlıca işlevi, üreme ile ilgili olan yaklaşık 20 gramlık bir salgı bezidir. İçinden idrar kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklerin çoğunda boyut olarak büyüme gösteren prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında, her erkekte benzer bir yol izlemez. Bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar kanalına doğru büyüme olurken, bazı erkeklerde de idrar torbasının içine doğru büyüme gerçekleşir" dedi.

Geceleri tuvalet için uykudan uyanmanın prostatın habercisi olabildiğine işaret eden Dr. Türker, "Prostat büyümesinin, idrar zorluğuna neden olduğunda hastalar geceleri tuvalete sık sık gider ve gündüz de bu ihtiyaç devam eder. Geceleri tuvalete gitmenin haricinde idrar hızında azalma,kesik kesik idrar yapma,idrar yaptıktan sonra bitmedi mhissi gibi bulgularda eşlik edebilir.Ön planda geceleri tuvalete gitme şikayeti olan hasta ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir" diye konuştu.

Hastalığın tedavisiyle ilgili de bilgiler veren Op. Dr. Tuğrul Türker, "Hastanın bu konudaki şikayetlerini ortadan kaldırmaya yönelik pek çok yaklaşım mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ameliyattır. Ama öncelikle şikayetlere ve onların şiddetine göre bir tedavi yolu izlenmesi gerekiyor. Genellikle ilk olarak hastanın tuvalet alışkanlıkları ve yaşam tarzı ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Ardından ve gerekiyorsa ilaç tedavisine de başlanabilir" şeklinde konuştu.