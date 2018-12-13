Opec, 2019 Küresel Petrol Talebi Tahminlerindeki Artışı Geriye Çekti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yılki küresel petrol talebi tahminlerindeki artışı geriye çekerken, ABD
yaptırımlarıyla önemli düşüş yaşayan İran
'ın petrol ihracatının Suudi Arabistan
'ın katkısıyla dengelendiğini bildirdi.
OPEC'in kasım ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporu yayınlandı. OPEC gelecek yıl için, ham petrol talebinin günde 31.44 milyon varil olacağını öngördü. Geçen ayki tahmine göre bu günlük petrol talebinde 100 bin varil düşüş anlamına geliyor. OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak. OPEC ülkeleri, geçen hafta OPEC dışı ülkelerle yaptığı toplantı sonucu, petrol fiyatlarının artması için günlük petrol üretiminin günde 1,2 milyon varil düşürülmesi konusunda anlaşmıştı. Anlaşmaya göre, bu düşüşün 800 bin varili OPEC, 400 bini ise OPEC dışı ülkeler karşılayacak.
Açıklanan kasım ayı raporuna göre, ABD yaptırımları yüzünden petrol ihracatı günde 380 bin varil azalan İran'ın bu payının önemli bir kısmını Suudi Arabistan karşıladı. Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Kuveyt
oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 377 bin varil artışla 11 milyon 16 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 71 bin varil artarak 3 milyon 246 bin varile, Kuveyt'te günlük üretim 45 bin varil artarak 2 milyon 809 bin varile çıktı. Kasımda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela
ve Nijerya
'da yaşandı. İran'da günlük üretim 380 bin varil azalarak 2 milyon 954 bin varile geriledi. Venezuela'da günlük petrol üretimi 52 bin varil gerileyerek 1 milyon 137 bin varile, Nijerya'da ise 30 bin varil azalarak 1 milyon 736 bin varile geriledi.
OPEC'in bugün yayınladığı rapora göre, günlük ham petrol üretimi kasım ayında bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varile düştü. Geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 500 bin varil artarak 100 milyon 640 bin varil oldu. Kasımda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 440 bin varil artışla yaklaşık 67 milyon 670 bin varile çıktı. OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varil oldu. Böylece OPEC'in kasımda toplam küresel petrol arzı içindeki payı bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 32,8 seviyesine indi.
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Suudi Arabistan,İran,Opec
13 Aralık 2018 Perşembe 18:58