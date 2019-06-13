OPEC 2019 yılı için talep büyümesi öngörüsünü aşağı çekti

Kaynak: DHA

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2019 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 1.43 milyon varilden, 1.14 milyon varile çekti.OPEC'in açıklamasına göre, öngörüdeki kesintinin sebebi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin yılın ilk çeyreğinde petrol taleplerinde görülen düşüş oldu. Diğer yandan petrol talebi büyümesinde Hindistan ve Çin'in yıl boyunca etkili olacağı öngörüldü.OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçılarının alacağı talep öngörüsü ise günlük 2.14 milyon varil oldu.Petrol arzında görülen artışın, ABD, Norveç ve Brezilya'nın üretim artışının aşağı yönlü revize edilmesine rağmen, devam etmesi beklendiği belirtildi.ABD öncülüğünde arz büyümesine katkısı olan OPEC üyesi olmayan ülkeler ise, Brezilya, Rusya, Çin, Avustralya ve Birleşik Krallık olurken, en büyük daralmaların Meksika, Norveçi Kazakistan, Endonezya ve Vietman'da görüleceği tahmin edildi.- İstanbul