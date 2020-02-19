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OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

19.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:34OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve 'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi. Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC+ toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.OPEC+ Grubu içindeki petrol üreticisi ülkeler 1 Ocak'tan bu yana günde toplam 1.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Suudi Arabistan, bu kısıntı kapsamında kendisine düşen miktaa ek olarak 400 bin varil daha fazla kısıntı yapacağını açıkladı.



Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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