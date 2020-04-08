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OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntısı planı hazır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Bakanlar İzleme Komitesi, petrol üretiminde kısıntı miktarlarını içeren planı hazırladı.

08.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:49
OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntısı planı hazır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Bakanlar İzleme Komitesi, petrol üretiminde kısıntı miktarlarını içeren planı hazırladı.

Rusya basınında, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, taslak planda, her ülke için hazırlanan üretim kotaları yer alıyor.

Buna göre, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, yarın yapılması planlanan toplantı öncesinde, her ülke ile kendilerine ayrılan üretim kotalarını ayrı ayrı görüşüp, önerilen üretim kotasını kabul etmeye hazır olup olmadıklarına ilişkin yaklaşımlarını öğrenecek.

OPEC+ Grubu, Perşembe günü düzenlenmesi beklenen ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde duruyor.

Üzerinde anlaşma sağlanırsa, üretim kısıntısı için üç aylık dönem Mayıs ayı başında başlayacak ve Temmuz ayının sonunda tamamlanacak.

Haberlere göre, Nisan ayına ilişkin tüm bağlantıların zaten tamamlanmış olması nedeniyle, üretim kısıntısının başlangıcı olarak Mayıs ayı belirlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntısı planı hazır - Ekonomi

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