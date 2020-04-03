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"OPEC+ Grubu toplantısı önümüzdeki hafta yapılabilir"

Rusya'da yayımlanan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu önümüzdeki hafta toplanabilir.

03.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:20

Rusya 'da yayımlanan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu önümüzdeki hafta toplanabilir.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habelerde, dijital ortamda yapılması planlanan ve fiilen sona eren üretim kısıntısı anlaşmasını görüşmek üzere düzenlenmesi planlanan toplantının yapılmasına ilişkin girişimi Suudi Arabistan'ın başlattığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanmakta olan sorunlara çözüm çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta ortasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini söyledi.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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