OPEC+ Grubu üç aylık üretim kısıntısı üzerinde duruyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya 'nın liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Perşembe günü düzenlenmesi beklenen ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde duruyor.

Rusya medyasında yayınlanan habelere göre, ere üzerinde anlaşma sağlanırsa, üretim kısıntısı için üç aylık dönem Mayıs ayı başında başlayacak ve Temmuz ayının sonunda tamamlanacak.

Haberlere göre, Nisan ayına ilişkin tüm bağlantıların zaten tamamlanmış olması nedeniyle, üretim kısıntısının başlangıcı olarak Mayıs ayı belirlendi.

Toplantıya doğru gelen haberlere göre, Rusya, zayıf petrol piyasasını desteklemek için üretimde çok önemli oranda kısıntıya gitmeye hazır.

Rus hükümetine ve petrol sektörüne yakın kaynaklara göre, OPEC+ Grubu'nun yapması önerilen 10 milyon varil/gün seviyesinde üretim kısıntısı, koronavirüse karşı uygulanan tecrit, karantina tedbirleri nedeniyle yaşanan piyasadaki talep zayıflığı dikkate alındığında, yeterli olmayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin Perşembe günü yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı

olduğunu söyledi.

Dünya genelinde petrol talebi koronavirüs nedeniyle kabaca yüzde 30 yani günde yaklaşık 30 milyon varil düşerken, Suudi Arabistan ve Rusya piyasaya petrol sağlamaya devam ettiler.

Kaynak: DHA