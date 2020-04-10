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OPEC+ günde 10 milyon varil üretim kısıntısında anlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı.

10.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
OPEC+ günde 10 milyon varil üretim kısıntısında anlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya 'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı.

Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.

OPEC ve piyasa verileri, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde duran hava ulaşımı ve seyahat yasaklarının etkisiyle küresel petrol talebinin günde 30 milyon varil daraldığını gösteriyor.

OPEC+ Grubu toplantısında varılan anlaşmaya göre, üretim kısıntısı Mayıs ve Haziran aylarında sürecek. Cuma günü de sürecek görüşmeler sonucunda, OPEC+ Grubu dışındaki

üreticilerin de günde toplam 5 milyon varil kısıntıyı kabul etmeleri bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Opec, Ekonomi
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