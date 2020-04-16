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OPEC'in ham petrol üretimi martta arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi mart ayında bir önceki aya göre 821 bin varil artarak 28 milyon 610 bin varile yükseldi.

16.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:06
OPEC'in ham petrol üretimi martta arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi mart ayında bir önceki aya göre 821 bin varil artarak 28 milyon 610 bin varile yükseldi.
OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 620 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 860 bin varile çıktı.
Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 200 bin azalışla 71 milyon 250 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi martta önceki aya göre 821 bin varil artışla 28 milyon 610 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olarak belirlendi.
Suudi Arabistan'da günlük üretim 388 bin varil artışla 10 milyon 58 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 386 bin varil artışla 3 milyon 451 bin varile, Kuveyt'de ise 170 bin varil artışla 2 milyon 840 bin varile çıktı.
Martta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Venezuela, Libya ve İran'da yaşandı.
Venezuela'da günlük üretim 100 bin varil düşüşle 660 bin varile, Libya'da 54 bin varil düşüşle 93 bin varile, İran'da ise 52 bin varil düşüşle 2 milyon 840 bin varile geriledi.
Küresel petrol talebi
Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 92 milyon 820 bin varil olarak tahmin edildi. OPEC petrolüne olan talep ise 2020'de günlük 24 milyon 500 bin varil olarak öngörüldü.
Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı martta bir önceki aya göre 161 adet azalış göstererek 2 bin 122'ye düştü. Bu kulelerden 572'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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