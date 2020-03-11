OPEC'in ham petrol üretimi şubatta azaldı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üretimi şubat ayında önceki aya göre 546 bin varil azalarak 27 milyon 770 bin varile geriledi.
11.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:45
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üretimi şubat ayında önceki aya göre 546 bin varil azalarak 27 milyon 770 bin varile geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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