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OPEC: "Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir"

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, dünya genelindeki düşük petrol talebi ve hızla artan arz fazlası nedeniyle küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceği uyarısında bulundu.

09.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:54
OPEC:
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, dünya genelindeki düşük petrol talebi ve hızla artan arz fazlası nedeniyle küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceği uyarısında bulundu.
Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.
Hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ulaşım kısıtlamaları ve karantinalar görüldüğünü belirten Barkindo, bunun petrol piyasasında son 1 ayda daha önce görülmemiş gelişmelere neden olduğunu kaydetti.
OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlediği en son toplantısında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4 olarak belirlediğini hatırlatan Barkindo, şu an ise küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,1 daralmasının beklendiğini bildirdi.
Barkindo, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 100 bin varil artıştan 6,8 milyon varillik azalışa revize edildiğine dikkati çekerek, yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol talebinin günlük 12 milyon varil düşüş göstermesinin öngörüldüğünü ifade etti.
Yılın ikinci çeyreğinde günlük 12,7 milyon varillik arz fazlası oluşabileceğine işaret eden Barkindo, küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceğini söyledi.
Barkindo, 2014-2016 arasındaki düşük petrol fiyatları döneminde petrol piyasasında 1 trilyon dolarlık yatırımın eridiğini anımsatarak, üretici ülkelerin de trilyonlarca dolar gelir kaybı yaşadığını belirtti.
Bu çeyrekte küresel petrol tüketiminin yüzde 15 düştüğünü aktaran Barkindo, OPEC ve OPEC dışı ülkelere piyasa koşullarına karşı birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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