OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihilerine ertelendi

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), sıradaki toplantısının 1 – 2 Temmuz
tarihlerinde Viyana
'da yapılacağını duyurdu.
OPEC'ten gelen açıklamada, üye ülkelerin 1 Temmuz'da bir araya geleceği, Rusya liderliğindeki üye olmayan ülkelerin ise toplantıya 2 Temjmuz'da katılacakları belirtildi. OPEC ve OPEC+ toplantıları için önceden 25 ve 26 Haziran tarihleri belirlenmişti.
OPEC basın servisinin yayımladığı duyuruda, "176. OPEC Olağan Toplantısı ve 6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı sırasıyla 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır" denildi.
Salı günü Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak
, üretim kısıntılarının uzatılmasına karar vermek için, piyasadaki belirsizlikler sebebiyle, henüz erken olduğunu söylemişti.
Daha önce Suudi Arabistan
ve Irak
Petrol Bakanları, üretim kısıntılarının sene sonuna dek uzatılması taraftarı olduklarını belirtmişlerdi.
- İstanbul