Opec Petrol Sepeti 0.53 Dolar Azalışla 58.67 Dolara İndi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, dün 0.53 dolar azalarak 58.67 dolara indi.
OPEC sepet fiyatı önceki gün varil başına 59.20 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
Venezuela,Opec
14 Aralık 2018 Cuma 12:06