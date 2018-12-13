Opec Petrol Sepeti 0.63 Dolar Artışla 59.20 Dolara Çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, dün 0.63 dolar artışla 59.20 dolara çıktı.
OPEC sepet fiyatı önceki gün varil başına 58.57 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 11:36