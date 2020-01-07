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OPEC Petrol Sepeti 1.50 dolar artışla varil başına 70.89 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol sepetinin varil fiyatı, dün 1.50 dolar artışla, önceki günkü 69.39 dolardan, 70.89 dolara yükseldi.

07.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:43 OPEC Petrol Sepeti 1.50 dolar artışla varil başına 70.89 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol sepetinin varil fiyatı, dün 1.50 dolar artışla, önceki günkü 69.39 dolardan, 70.89 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 03 Ocak'ta sona eren haftada, 0.07 dolar artışla ortalama 68.35 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, önceki hafta ortalama 68.28 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.

 



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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