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OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi.

16.10.2019 09:04OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.97 dolar/varil düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy ( İran ), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.



İran, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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