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OPEC petrol sepeti fiyatı geçen hafta 63.28 dolara çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepetinin varil fiyatı 22 Kasım'da sona eren haftada, 63.28 dolara yükseldi.

25.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:10OPEC petrol sepeti fiyatı geçen hafta 63.28 dolara çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepetinin varil fiyatı 22 Kasım'da sona eren haftada, 63.28 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı bir haftada 0.54 dolar artışla ortalama 63.28 dolar oldu. OPEC petrol sepetinin varil fiyatı, bir önceki hafta ortalama 62.74 dolar  düzeyindeydi.

Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonundaki iyimser açıklamalarının ABD ve Çin'in yakında ticaret anlaşması imzalayacaklarına dair iyimserliği yeniden canlandırmasıyla, haftaya kazanımlarla başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.11 artışla 63.46 dolara, ABD hafif ham petrolü  yüzde 0.17 artışla 57.87 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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