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OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti varil fiyatı, 13 Aralık'ta sona eren haftada 2.14 dolar yükseldi.

16.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:56OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti varil fiyatı, 13 'ta sona eren haftada 2.14 dolar yükseldi.

OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı, Perşembe günü 65.81 dolar olan düzeyinden, Cuma günü 0.95 dolar artışla 66.76 dolara yükseldi.

Böylece, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı haftada, 2.14 dolar artışla ortalama 65.84 dolara yükseldi. OPEC petrol sepetinin varil fiyatı, önceki hafta ortalama 63.70 dolar  düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



Aralık, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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