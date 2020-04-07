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OPEC petrol sepeti varil başına 23.48 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti Pazartesi günü 0.47 dolar artışla varil başına 23.48 dolara yükseldi.

07.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:33
OPEC petrol sepeti varil başına 23.48 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti Pazartesi günü 0.47 dolar artışla varil başına 23.48 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, önceki işlem gününde varil başına 23.01 dolar düzeyindeydi.

Dolar endeksindeki kazanımlara karşın, bir diğer güvenli liman altın da yaklaşık 30 dolar primle 1660 dolar düzeylerini görürken, piyasaların gözü Perşembe gününe ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu toplantısına da odaklanmış durumda.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif gerilese de Brent 33 dolarda tutundu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.77 artışla 33.86 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.78 artışla 30.87 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi sArabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››OPEC petrol sepeti varil başına 23.48 dolara yükseldi - Ekonomi

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