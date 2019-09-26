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Opec petrol sepeti varil başına 62.35 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Çarşamba günü 1.58 dolar düşüşle varil başına 62.35 dolara geriledi.

26.09.2019 15:16Opec petrol sepeti varil başına 62.35 dolara geriledi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Çarşamba günü 1.58 dolar düşüşle varil başına 62.35 dolara geriledi.
OPEC'in verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 63.93 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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