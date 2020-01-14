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OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

14.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:20OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 67.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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