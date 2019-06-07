07.06.2019 13:34
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OPEC Petrol Sepeti varili 60.88 dolara düştü

OPEC Petrol Sepeti varili 60.88 dolara düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.16 dolar düşüşle varil başına 60.88 dolara geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.16 dolar düşüşle varil başına 60.88 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Çarşamba günü, varil başına 61.04 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya),
Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi