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OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti 0.57 dolar artışla varil başına 62.57 dolara yükseldi.

07.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:12 OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti 0.57 dolar artışla varil başına 62.57 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, önceki gün varil başına 62.00 dolar düzeyindeydi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) haftalık raporuna göre, 1 Kasım'da sona eren hafta ABD petrol üretimi 4.26 milyon varilyükseldi. Bu dönemde benzin stokları 4.0 milyon varil düşerken, distile edilmiş petrol envanteri de 1.6 milyon varil azaldı.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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