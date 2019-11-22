OPEC Petrol Sepeti varili 63.68 dolara yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 1.46 dolar artışla varil başına 63.68 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 62.22 dolar düzeyindeydi.

ABD Enerji Enformasyon Ajansı verilerine göre, 15 Kasım'da sona eren haftada ABD petrol rezervleri 1.4 milyon varil yükseldi. Petrol piyasası yatırımcıları, OPEC ve başını rusya'nın çektiği OPEC dışı petrol üreticilerinin oluşturduğu "OPEC+ grubu"nun Aralık ayında yapacağı toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Toplantı için hazırlıklar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin OEPC+ grubunun belirlediği üretim kısıntılarına uymaya devam edeceğini açıkladı.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.