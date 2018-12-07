OPEC petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldı. ABD
kesintiye karşı çıkıyordu.
Petrol üreten ülkeler örgütü OPEC petrol üretiminde kesintiye gidecek. Viyana
'da toplanan OPEC üyeleri kesinti kararında anlaşırken kesintinin boyutuyla ilgili henüz bir rakam verilmedi.
OPEC'in 175'inci olağan toplantısı öncesinde Suudi Arabistan
'ın beklenenden daha az üretim kısıntısı yapılması önerisiyle petrol fiyatları sabah saatlerinde yüzde 5 düşmüştü. Brent petrol fiyatı 58 dolara kadar inmişti.
Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih bugün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söyledi. El-Falih "Henüz bir anlaşma yok, Rusya
hala seçenekleri değerlendiriyor. Anlaşma olsa da olmasa da sonuçlarına hazırız. Tüm ülkeler yükü eşit biçimde paylaşmalı..Petrol fiyat seviyesiyle ilgili ABD ile görüşmedik" dedi.
The post OPEC, petrol üretimini azaltma konusunda hemfikir
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Opec
07 Aralık 2018 Cuma 09:08