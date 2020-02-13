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OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, haziran ayına kadar petrol üretimini azaltmayı düşündüklerini söyledi.

13.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:58OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir
Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, haziran ayına kadar petrol üretimini azaltmayı düşündüklerini söyledi.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arkab, OPEC üyesi ülkelerin aldığı, petrol üretimini mart ayına kadar azaltma kararının hazirana kadar uzatılabileceğini belirtti.
Karar alınması halinde, petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının 2'nci defa uzatılacağını belirten Arkab, "Petrol üretiminin bu sürede ne kadar azaltılacağı henüz kararlaştırılmadı. Üye ülkelerin kapasitesine göre planlama yapılacak." dedi.
OPEC üyesi ülkeler arasında yürürlükte olan anlaşmada, 2019 yılının haziran ayına kadar petrol üretiminde azaltmaya gidilmesi öngörülüyordu. Ancak söz konusu anlaşma, mart ayına kadar uzatılmıştı. Uzmanlar, kararın ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

Opec, Güncel

Kaynak: AA

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