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OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin (JMMC) petrol üretimini günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini açıkladı.

05.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:59
Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin (JMMC) petrol üretimini günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini açıkladı.
Novak, Viyana'daki OPEC Genel Merkezi'nde düzenlenen JMMC toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Küresel petrol talebinin kış sezonu nedeniyle düşüşe geçtiğine işaret eden Novak, "JMMC bu nedenle yarınki OPEC toplantısında 2020'nin ilk çeyreğinde petrol üretiminin 500 bin varil daha kısılması tavsiyesinde bulundu." dedi.
OPEC'in petrol üretimi anlaşmasına taraf ülkelerin üretim kotalarının da yarınki OPEC toplantısında istişare edileceğini belirten Novak, "Mart ayında yapılacak OPEC toplantısında, anlaşmanın parametrelerini ve uzatılması konusunu ele alacağız. Toplantıya kadar piyasalarda durumu daha net bir şekilde anlayabileceğiz ve bu doğrultuda anlaşmada değişiklikler yapılabilir." şeklinde konuştu.
Yarın Viyana'da OPEC ve petrol üreticisi OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 7. toplantısı yapılacak ve ardından basın toplantısı düzenlenecek.
OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi

Rusya, Opec, Güncel

Kaynak: AA


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