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OPEC toplantısı Viyana'da başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

05.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:57OPEC toplantısı Viyana'da başladı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti 'da başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı başladı. Viyana'daki OPEC Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantıya, örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanları katılıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in ele alacağı en önemli konuların başında, "Üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatmak veya üretim kesintisi miktarını artırmak" geliyor.

OPEC ile OPEC dışı petrol üreten bazı ülkelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin 17. görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşecek ve üye ülkelerin üretim kotalarının izlenmesi konusu ele alınacak. Yarın ise toplam 12 üyeden oluşan OPEC dışı ülkelerin 7. toplantısı yapılacak ve ardından bir basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıda küresel petrol arz fazlası ve düşük talep konuları ele alınacak. Toplantı sonrası düzenlenecek basın toplantısı ile OPEC toplantısı son bulacak. - VİYANA

Viyana, Opec, Güncel

Kaynak: İHA

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