Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bugün yapılacak toplantısı öncesinde petrol yükseldi.

09.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:43
OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bugün yapılacak toplantısı öncesinde petrol yükseldi.

Toplantıya doğru, Brent petrolün Haziran teslimi fiyatları yüzde 4.29 artışla 34.25 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 6.54 artışla 26.73 dolara yükseldi.

ABD'nin üretim kesintisine katılmadaki isteksizliğiyle bu zamana kadar sekteye uğrayan en büyük petrol üretim kısıntısı üzerine anlaşma sağlamak için bugün toplanacaklar.

Küresel petrol talebi, tecrit önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulması, araç kullanımının düşmesi ve ekonomik faaliyetlerin azalmasının ardından yüzde 30'a varan oranda daraldı.

Ham petrol fiyatları pek çok üreticinin üretim maliyetinin altına indi.

ABD'de fiyatların düşmesi sebebiyle petrol üretiminin doğal olarak azalmasının üretim kesintisi sayılıp sayılamayacağı sorulduğunda Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar tamamen farklı tür kesintiler. Talepteki genel düşüşü küresel piyasalarda istikrarı sağlamak için yapılan kesintilerle kıyaslıyorsunuz. Bunlar farklı konseptler ve eşit sayılamazlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Opec, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi Ekonomi
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Haberler ›› Ekonomi ››OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:00: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:53: Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz - Ekonomi 16:48: Altının kilogramı 360 bin 500 liraya yükseldi - Ekonomi 16:46: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:44: Kuşadası Esnaf Odası'ndan üyelerine başvuru kolaylığı - Ekonomi 16:32: Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler